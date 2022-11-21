Гакпо считает, что сборная Нидерландов может играть намного лучше в атаке

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался после победы над Сенегалом. Встреча первого тура группового этапа завершилась со счетом 2:0.

«Мы получили отличные эмоции. Мы потратили много время для того, чтобы найти моменты, и нашли их. Конечно, приятно отметиться забитым мячом», — цитирует Гакпо Nos.nl.

Футболист заявил, что команде есть над чем работать в атаке, сборная может играть намного лучше, но сейчас нужно все обдумать и готовиться к Эквадору.

Нидерланды сыграют с Эквадором в рамках второго тура чемпионата мира, встреча состоится 25 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.