Блинд: «Мы хотим быть командой, против которой никто не хотел бы играть»

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд поделился ожиданиями от выступлений своей команды на чемпионате мира. Напомним, «оранжевые» начнут свой путь на турнире уже послезавтра, когда встретятся на групповом этапе с Сенегалом.

«Мы хотим быть командой, против которой никто не хотел бы играть. Будь это Бразилия или Аргентина. Мы хотим выиграть чемпионат мира, как уже ранее говорил Луи ван Галь. Весь состав верит в том, что нам по силам это сделать», – сказал Блинд на пресс-конференции.

Напомним, что помимо Сенегала, в группе с Нидерландами будут играть Эквадор и хозяева турнира в лице Катара.