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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Блинд: «Мы хотим быть командой, против которой никто не хотел бы играть»

19 Ноября 2022 • 12:12 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
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21.11 19:00

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд поделился ожиданиями от выступлений своей команды на чемпионате мира. Напомним, «оранжевые» начнут свой путь на турнире уже послезавтра, когда встретятся на групповом этапе с Сенегалом.

«Мы хотим быть командой, против которой никто не хотел бы играть. Будь это Бразилия или Аргентина. Мы хотим выиграть чемпионат мира, как уже ранее говорил Луи ван Галь. Весь состав верит в том, что нам по силам это сделать», – сказал Блинд на пресс-конференции.

Напомним, что помимо Сенегала, в группе с Нидерландами будут играть Эквадор и хозяева турнира в лице Катара.

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СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
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