Кавазашвили: «У меня апатия к чемпионату мира»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в период с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Напомним, что в этом турнире не примет участия сборная России, которая ранее была отстранена решением ФИФА и УЕФА от всех международных турниров.

«У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшего на чемпионатах мира, очень тяжело. Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание в турнир», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Свой последний матч национальная команда нашей страны провела 24 сентября, одолев в товарищеской встрече Кыргызстан (2:1). В ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит также сыграть с Ираном и Боснией.