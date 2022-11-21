Классен забил второй самый поздний гол в истории ЧМ – первый тоже был забит сегодня

Полузащитник сборной Нидерландов Дэви Классен приблизился к рекорду чемпионатов мира, установленному в другом сегодняшнем матче.

Футболист амстердамского «Аякса» отличился на 98-й минуте и 17-й секунде матча против Сенегала, установив на табло окончательный счёт – 2:0. По информации Opta, данное взятие ворот стало вторым в списке самых поздних (без учёта овертаймов) на чемпионатах мира как минимум с 1966 года. Первое место остаётся за форвардом сборной Ирана Мехди Тареми, несколькими часами ранее поразившим ворота сборной Англии на 102-й минуте и 30-й секунде ударом с пенальти.