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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Сенегала отказалась менять травмированного Мане на другого футболиста в заявке на ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 01:36 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
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21.11 19:00

Сборная Сенегала не станет заменять нападающего Садио Мане в своей заявке на чемпионат мира.

Недавно выяснилось, что 30-летний лидер сенегальцев совершенно точно не успеет залечить травму до начала турнира, поэтому будет исключён из заявочного листа. Как стало известно в пятницу, в сборной Сенегала решили никем не менять Мане – место останется свободным. Таким образом, сенегальцы привезут на турнир 25 футболистов вместо дозволенных 26.

Садио Мане провёл 92 матча за национальную команду своей страны, отличившись 33 раза. В текущем клубном сезоне форвард отметился 11 голами и четырьмя результативными передачами, проведя 23 встречи за «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Сенегала Садио Мане
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