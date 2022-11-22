Наставник сборной Сенегала Сиссе: «Нас подвела реализация»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе удовлетворён игрой своей команды в проигранном матче против Нидерландов (0:2).

Чемпионы Африки создали немало проблем команде Луи ван Галя, но не сдержали Коди Гакпо на 84-й минуте, а незадолго до финального свистка пропустили ещё раз.

«Я доволен выступлением своей команды, если оценивать игру в целом. Мы создавали голевые моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. В таких матчах нельзя прощать соперников – нужно хладнокровнее распоряжаться шансами. Мы должны действовать агрессивнее у чужих ворот. В концовке нам попросту не хватило концентрации.

Следующий матч против Катара будет для нас как финал – права на ошибку уже нет», – заявил на пресс-конференции Сиссе.