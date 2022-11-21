Ван Дейк сыграл 50-й матч за Нидерланды

Сборная Нидерландов начала свои выступления в чемпионате мира с победы в игре с обескровленным из-за отсутствия Садио Мане Сенегалом. Нидерландцы забили два мяча во втором тайме, причем второй из них был забит на 98 минуте 17 секунде, что стало самым поздним голом в истории участия сборной Нидерландов в чемпионатах мира.

Также этот матч стал 50-м для Виргила ван Дейка в составе национальной команды. Он дебютировал в сборной относительно недавно - осенью 2015 года, это случилось в победном матче против Казахстана.

Любопытно, что он проводит свой первый крупный турнир в составе сборной - на Евро-2016 команда не отобралась, не смогла пробиться и на ЧМ-2018, а Евро-2020 ван Дейк пропустил из-за травмы.