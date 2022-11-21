Гакпо признан лучшим игроком матча Нидерланды – Сенегал

Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо получил приз главной звезде матча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Нидерландов и Сенегала.

Встреча завершилась со счётом 2:0, а 23-летний представитель эйндховенского ПСВ записал на свой счёт решающий гол, забитый на 84-й минуте, благодаря чему удостоился от организаторов звания лучшего игрока матча. Гакпо показал стопроцентную эффективность, реализовав свой единственный удар по воротам, а также стал лучшим в команде по количеству передач под удар (3).

Сборная Нидерландов делит первую строчку в турнирной таблице квартета со сборной Эквадора, обыгравшей днём ранее Катар с тем же счётом.