Защитник «Андерлехта» Мусса Н'диайе вызван в сборную Сенегала на замену коллеги по амплуа из «Монако» Исмаилу Якобсу. Об этом бельгийский клуб сообщил посредством социальных сетей.

Проблема появления Якобса в составе национальной команды заключалась в документах для смены гражданства – футболист не смог их своевременно получить.

Сборная Сенегала выступает в одной группе с командами Катара, Эквадора и Нидерландов. Ближайший матч африканский коллектив проведёт уже сегодня против соперников из Европы. Начало игры – в 19:00.

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