Гакпо открыл счёт в матче со сборной Сенегала

Пока самый упорный матч на чемпионате мира 2022 года, Сенегал - Нидерланды, наконец-то стал голевым. Вплоть до 84-й минуты никто не мог открыть счет, а африканцы, которые считались аутсайдерами в этой паре, имели немало моментов для взятия ворот. Все же у европейской команды прошла голевая атака. Френки де Йонг из глубины поля набросил мяч в центр штрафной, где голкипер сенегальцев ошибся на выходе и позволил себя опередить Коди Гакпо, который в касание головой переправил мяч в цель.

Счет стал 1:0. В воскресенье в этой группе сборная Эквадора одолела Катар.

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