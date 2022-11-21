Быстров: Нидерланды не убедили, но выйдут из группы вместе с Эквадором

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре сборной Нидерландов в матче с Сенегалом. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась победой нидерландской команды со счетом 2:0.

«Меня нидерландцы не убедили в своих перспективах на этом чемпионате мира», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в группе А все стало понятно, за выход в плей-офф будут бороться три команды (Нидерланды, Эквадор, Сенегал), но наверное, Сенегал будет лишним.

Напомним, после первого тура сборные Нидерландов и Эквадора набрали по три очка и возглавили свою группу.