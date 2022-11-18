Тимбер будет играть в основе сборной Нидерландов на чемпионате мира

Защитник амстердамского «Аякса» Юррьен Тимбер будет играть в основном составе сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает издание Telegraaf.

Отмечается, что даже несмотря на впечатляющую форму Маттейса де Лигта в мюнхенской «Баварии», главный тренер Нидерландов Луи ван Галь принял решение выставить в основном составе именно Тимбера.

Напомним, Тимбер выступал в основе «оранжевых» даже в последних матчах Лиги наций, тогда как де Лихт сидел на скамейке запасных. Летом Юррьен мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но трансфер так и не состоялся из-за желания игрока остаться в «Аяксе».