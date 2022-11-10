Упамекано – о травме Мане: «Неприятная ситуация, но он невероятно силён духом»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано высказался о травме своего одноклубника Садио Мане.

Лидер сборной Сенегала рискует пропустить предстоящий чемпионат мира из-за повреждения, полученного в недавнем матче Бундеслиги за «Баварию» против «Вердера».

«Очень сложная ситуация для Садио. В среду утром я видел его весёлым, и я знаю, что он невероятно силён психологически. Будет очень печально, если в итоге он будет вынужден пропустить чемпионат мира», – сказал Упамекано, который поедет на мундиаль в составе сборной Франции.

Напомним, что точные сроки восстановления Садио Мане пока неизвестны.