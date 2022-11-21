​Нопперт дебютировал за сборную Нидерландов на чемпионате мира

Сборная Нидерландов в понедельник проводит свой первый матч на чемпионате мира – 2022. Команда Луи ван Галя играет против Сенегала. Место в рамке ворот «оранжевых» занял Андрис Нопперт. Любопытно, что для него это дебют – ранее за нидерландскую национальную команду 28-летний футболист не играл.

Впервые Андрис Нопперт был вызван в сборную Нидерландов в сентябре текущего года. Тогда он просидел 90 минут на скамейке в матче Лиги наций против Бельгии.

Добавим, что на клубном уровне Андрис Нопперт выступает за «Херенвен».

Следить за матчем между сборными Сенегала и Нидерландов можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.