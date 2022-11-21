​Сборная Сенегала потеряла ещё двух основных игроков из-за травм

В первом туре группового этапа чемпионата мира играют сборные Сенегала и Нидерландов. По ходу второго тайма африканская команда из-за травм потеряла сразу двух футболистов. Сначала замена потребовалась Абду Диалло, а позже – Шейху Куяте. Во втором случае полузащитника вынесли с поля на носилках.

Стоит сказать, что перед мундиалем сборная Сенегала потеряла своего лидера – травму получил Садио Мане.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между сборными Сенегала и Нидерландов можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в группе А также выступают сборные Катара и Эквадора. В воскресенье эквадорцы обыграли катарцев со счётом 2:0 благодаря дублю Эннера Валенсии.