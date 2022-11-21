Ван Галь установил рекорд сборной Нидерландов, превзойдя Адвоката

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь стал единоличным рекордсменом по количеству побед во главе команды.

Сегодняшний триумф в поединке первого тура группового этапа чемпионата мира против Сенегала (2:0) стал для специалиста 38-м у руля «оранжевых» – лучший показатель в истории. На втором месте с 37 победами остался другой известный наставник – Дик Адвокат. Третью строчку занимает Боб Гленденнинг (36).

25 ноября в 19:00 по московскому времени нидерландцы проведут свой второй матч в нынешнем мундиале. В соперниках у коллектива ван Галя будет сборная Эквадора, одолевшая в первом туре Катар (2:0).