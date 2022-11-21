Быстров: «Нидерланды ликуют, Сенегал в пролёте»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался в преддверии матча между сборными Сенегала и Нидерландов.

«Нидерланды ликуют, Сенегал в пролете. Почему: сенегальцы чудом отобрались на чемпионат мира, обыграв Египет в плей‑офф по серии пенальти», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что главная звезда Сенегала Садио Мане не сможет принять участие в матче, ведь ему не смогли помочь даже шаманы.

Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира Сенегал – Нидерланды состоится сегодня, 21 ноября, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.