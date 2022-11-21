Блинд поделился впечатлениями от победы над Сенегалом

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд прокомментировал победу своей команды. Во втором матче сегодняшнего игрового дня Нидерланды в концовке игры дожали Сенегал – 2:0. Отличились Коди Гакпо и вышедший на замену Дэви Классен.

«Каждая игра на чемпионате мира важная. Это отличный старт. Так начинать турнир очень хорошо, поэтому я рад победе», – цитирует Блинда «Спорт-Экспресс».

Также Блинд поделился впечатлениями от работы с Луи ван Галем: «Он очень прямолинейный и честный. И всегда стоит за команду, за что ему от меня огромное уважение».

На мажорной ноте Нидерланды готовятся к следующей игре на мундиале в Катаре. 25 ноября «оранжевые» встретятся со сборной Эквадора, которая с таким же счётом выиграла свой старт на чемпионате мира у хозяев.

Сенегал сыграет в этот же день с неудачником матча открытия – сборной Катара.