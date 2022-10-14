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Чемпионат мира по футболу 2022

Игроки сборной Голландии не были впечатлены первой тренировкой Дюмфриса

14 Октября 2022 • 23:37 Комментировать
Сенегал
...
Голландия
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21.11 13:00

Защитник миланского «Интера» и сборной Голландии Дензел Дюмфрис вспомнил о своей первой тренировке в национальной команде.

«Мы всегда смеёмся над этим со Стефаном де Врейем. Я надеялся, что у нас не будет позиционной игры на моей первой тренировке, а потом я вышел на поле и увидел всякие квадраты. Тогда в моей голове пронеслась мысль: «чёрт». Поначалу я иногда играл так, что можно было подумать: «Что здесь делает этот мальчик?» И когда мы начали играть, моя команда просто выиграла. Ты знаешь, как это бывает. Потом начинаются комментарии типа: «Значит, в ПСВ вы, естественно, не отрабатываете позиционную игру?» Я не думаю, что это *** [капец], что говорят такие вещи, но я думаю, что это *** [капец], если я не добиваюсь успеха. Тогда я действительно злюсь на себя», - сказал футболист в эфире  De Cor Podcast.

Сборная Голландии начнёт свой путь на ЧМ-2022 с матча против Сенегала. Начало игры – 21 ноября в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Голландии Чм-2022 Голландия Стефан Де Врей Дензел Дюмфрис
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СЕНЕГАЛ ГОЛЛАНДИЯ
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