Ван Дейк объяснил, почему не надел радужную повязку

Звезда «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Виргил ван Дейк рассказал, почему не захотел надевать радужную капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ-сообщества в матче группового этапа чемпионата мира – 2022 против команды Сенегала.

«Я – футболист, которому не нужна лишняя желтая карточка. Я не имею ничего против этой акции, но в первую очередь это футбол. Мне хочется как можно больше играть на этом турнире», - передает слова нидерландца ESPN.

Напомним, что подопечные Луи ван Галя победили Сенегал со счетом 2:0. Оба гола Нидерланды забили под занавес противостояния. Во втором туре «оранжевые» встретятся с Эквадором.