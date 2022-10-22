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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Блинд хотел завершить карьеру после ситуации с Эриксеном

22 Октября 2022 • 11:41 Комментировать
Сенегал
...
Голландия
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21.11 19:00

Нападающий сборной Голландии Дэйли Блинд раздумывал над завершением карьеру после того, как 12 июня 2021 года у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена произошла остановка сердца во время матча чемпионата Европы - 2020 против сборной Финляндии (0:1).

Ранее Блинд и сам испытывал проблемы со здоровьем. Так, 11 декабря 2019 года в заключительном матче шестого тура Лиги чемпионов против «Валенсии», 29-летний защитник почувствовал головокружение, приземлившись на газон «Йохан Кройфф Арены». Официальные источники клуба подтвердили, что у Блинда воспаление сердечной мышцы.

«Конечно, это было чревато. Я сидел в своём гостиничном номере. У меня была жена на телефоне, моя мать и мои друзья. А потом ты принимаешь решение. Ты снова надеваешь футбольные бутсы и понимаешь, что матч приближается, он состоится», - цитирует футболиста NOS.

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Дэйли Блинд
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