Бергвейн: «Промес — фантастический игрок»

Форвард нидерландской национальной команды Стевен Бергвейн высказался о пропуске катарского мундиаля игроком «Спартака» Куинси Промесом.

«Если бы Промес бы был здесь, он бы нам помог. Он фантастический игрок. Но мы все знаем тяжёлую ситуацию, в которую он попал. Я слежу за ним в России, общаюсь каждую неделю», — заявил нападающий «Аякса» в интервью «Чемпионату». По словам Стевена, с Куинси, которого он назвал королём России, они обсуждают только жизнь.

Напомним, что Промес не попал в заявку сборной на ЧМ-2022, который Нидерланды начали с победы со счётом 2:0 над Сенегалом.