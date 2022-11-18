Ван Дейк: «Выиграю чемпионат мира – стану самым счастливым человеком на планете»

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился настроем перед чемпионатом мира.

Капитан «оранжевых» верит в шансы своей национальной команды, которая, к слову, никогда не выигрывала турнир: «Иногда трудно управлять эмоциями, но я помню обо всех жертвах, на которые пошёл, чтобы добиться всего того, чего я добился. Знаю, что победа на чемпионате мира в Катаре сделает меня самым счастливым человеком на планете», – заявил на пресс-конференции 31-летний футболист.

Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с соперниками из Сенегала, Эквадора и Катара.