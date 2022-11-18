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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Дейк: «Выиграю чемпионат мира – стану самым счастливым человеком на планете»

18 Ноября 2022 • 21:37 Комментировать
Сенегал
...
Нидерланды
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21.11 19:00

Центральный защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился настроем перед чемпионатом мира.

Капитан «оранжевых» верит в шансы своей национальной команды, которая, к слову, никогда не выигрывала турнир: «Иногда трудно управлять эмоциями, но я помню обо всех жертвах, на которые пошёл, чтобы добиться всего того, чего я добился. Знаю, что победа на чемпионате мира в Катаре сделает меня самым счастливым человеком на планете», – заявил на пресс-конференции 31-летний футболист.

Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с соперниками из Сенегала, Эквадора и Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Чемпионат Мира Виргил Ван Дейк сборная Нидерландов
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СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
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