Бергёйс: «Ван Галь – наш лидер»

Полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Стивен Бергёйс рассказал о значимости для команды главного тренера Луи ван Галя. Напомним, после возвращения наставника на свой пост, «оранжевые» с осени 2021 года не потерпели ни одного поражения под его руководством.

«Ван Галь – наш лидер. Когда появились новости о его болезни, я прислал ему сообщение с поддержкой. Он написал мне: «Спасибо. Надеюсь, ты уже готов стать чемпионом мира». Это тронуло меня. Мы действительно верим в его слова», – заявил Бергёйс на пресс-конференции.

Напомним, на своём последнем чемпионате мира в Бразилии сборная Нидерландов под руководством ван Галя завоевала бронзовые медали.