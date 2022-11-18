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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бергёйс: «Ван Галь – наш лидер»

18 Ноября 2022 • 13:56 Комментировать
Сенегал
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Нидерланды
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21.11 19:00

Полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов Стивен Бергёйс рассказал о значимости для команды главного тренера Луи ван Галя. Напомним, после возвращения наставника на свой пост, «оранжевые» с осени 2021 года не потерпели ни одного поражения под его руководством.

«Ван Галь – наш лидер. Когда появились новости о его болезни, я прислал ему сообщение с поддержкой. Он написал мне: «Спасибо. Надеюсь, ты уже готов стать чемпионом мира». Это тронуло меня. Мы действительно верим в его слова», – заявил Бергёйс на пресс-конференции.

Напомним, на своём последнем чемпионате мира в Бразилии сборная Нидерландов под руководством ван Галя завоевала бронзовые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Луи Ван Галь Стивен Бергейс сборная Нидерландов
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СЕНЕГАЛ НИДЕРЛАНДЫ
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