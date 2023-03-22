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Лига чемпионов

Зоммер: «Победа в Лиге чемпионов – цель «Баварии»

22 Марта 2023 • 02:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
11.04 22:00

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер высказался о личных и командных целях.

Швейцарец пополнил ряды мюнхенского гранда в январе, перебравшись из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

«На нас оказывается очень серьёзное давление, но мне нравится выходить за пределы собственных возможностей. Каждая игра – это новый вызов.

Цель профессионального футболиста заключается в завоевании трофеев. Я изменил своё отношение к этому, когда перешёл в «Баварию». Моя задача на текущий сезон – выступить как можно лучше и завоевать трофеи.

Победа в Лиге чемпионов? Сейчас мы сосредоточены на противостоянии с «Манчестер Сити». Победа в финале – конечная точка, наша итоговая цель», – сказал в интервью SportBild Зоммер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Янн Зоммер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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