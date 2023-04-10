Гвардиола: «Не жалею о том, что работал в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о мюнхенском этапе своей карьеры.

Испанский специалист находился у руля немецкого гранда с 2013 по 2016 год, после чего оказался в «Манчестер Сити».

«Когда вас зовёт такой клуб, как «Бавария», трудно сказать нет – этот поезд приходит один раз в жизни. Я не жалею о проведённом там времени, меня отлично приняли. Подписывая контракт с «Манчестер Сити», я не думал, что задержусь здесь на столько лет, но будущее никогда не предугадаешь», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника «горожан».

11 апреля «Манчестер Сити» примет на своём поле «Баварию» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.