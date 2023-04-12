Дзола назвал своего фаворита в Лиге чемпионов

Известный в прошлом итальянский футболист Джанфранко Дзола не уверен в том, что у «Челси» есть большие шансы на повторение своей победы в Лиге чемпионов в 2021 году, но он считает, что триумфа может добиться другой английский клуб - «Манчестер Сити». «Горожане» уверенно, забив три мяча, обыграли в первом четвертьфинальном матче мюнхенскую «Баварию».

- Фаворит? Я думаю, что это «Манчестер Сити». Но для этого Гвардиоле должно чуть повезти, я каждый год так говорю, - цитирует Дзолу итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Хосеп Гвардиола, как ни странно, не выигрывал европейский трофей со времен «Барселоны» в 2011 году.