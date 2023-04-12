«Бавария» потерпела самое крупное поражение в Лиге чемпионов за шесть лет

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» слетала в Манчестер, но там была бита по всем статьям «горожанами» - команда под руководством бывшего наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолы забила мюнхенцам три безответных мяча, так что теперь повторение победы в Лиге чемпионов для Томаса Тухеля маловероятно.

Для самой «Бвварии», побеждавшей в самом престижном клубном турнире футбольной Европы в 2020 году, это самое крупное поражение в Лиге чемпионов с 2017 года, когда команда с таким же счетом проиграла «ПСЖ», но на групповом, не столь принципиальном, этапе. Ответный матч - через неделю.