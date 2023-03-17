Томас Мюллер: «Манчестер Сити» был самым трудным соперником из тех, кого мы могли получить»

Один из лидеров «Баварии» Томас Мюллер высказался об итогах жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы сыграют с «Манчестер Сити».

«Хосеп давно ушёл из «Баварии», а теперь у нас первая игра против его команды. Мы довольны. Наверное, «Сити» был самым трудным соперником из тех, кого мы могли получить», — приводит слова полузащитника издание Marca. Мюллер отметил, что у «горожан» невероятно стабильная команда, которая ежегодно собирает хороших игроков с поставленным футболом. Томас считает, что болельщиков ждут захватывающие матчи.

Напомним, что первые встречи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Победитель пары «Бавария» — «Манчестер Сити» попадёт на сильнейшего из противостояния мадридского «Реала» и «Челси».