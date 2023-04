Манчестер Сити - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В Лиге чемпионов пришло время решающих матчей. В главном поединке вторника сойдутся «Манчестер Сити» и «Бавария», победители прошлого сезона в своих чемпионатах. Несмотря на возросшую конкуренцию на внутренней арене, команды готовы повторить прошлогодний успех и находятся в отличной форме. Здесь нет явного фаворита, между собой в официальных матчах они играли давно, но количество побед и поражений также одинаковое.

