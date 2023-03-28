Упамекано заявил, что встречи с Мбаппе и Холанном для него не проблема

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано высказался о противостоянии с суперзвёздами.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сумели сдержать Килиана Мбаппе, ни разу за два матча не позволив «ПСЖ» забить. В четвертьфинале «Бавария» встретится с «Манчестер Сити», в составе которого выступает лучший бомбардир текущего розыгрыша Английской премьер-лиги – Эрлинг Холанн.

«Не могу сказать, что плохо сплю по ночам, думая о встречах с Мбаппе или Холанном. Мне нравятся такие дуэли. Я играю в футбол, чтобы соревноваться с лучшими – таков единственный путь к прогрессу», – заявил в интервью Le Figaro 24-летний француз.