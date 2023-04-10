Де Лигт поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча против «Манчестер Сити», который пройдёт на «Этихад Стэдиум» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» – очень сильная команда с высоким качеством. Нам нужно хорошо отработать как команда. Мы уже успешно отзащищались против «ПСЖ» и не пропустили ни одного гола от команды с Неймаром, Месси и Мбаппе», – заявил де Лихт в интервью официальному сайту «Баварии».

Напомним, де Лигт проводит свой дебютный сезона за «Баварию» после перехода из туринского «Ювентуса» прошлым летом.