В «Баварии» не будут оценивать работу Тухеля по результатам текущего сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может рассчитывать на доверие руководства своего клуба.

Специалист был назначен в конце марта, сменив уволенного Юлиана Нагельсманна. Во вторник мюнхенцы потерпели своё первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив на выезде «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (0:3). Чуть ранее команда под руководством Тухеля успела вылететь из Кубка Германии после поражения от «Фрайбурга» (1:2).

По данным журналиста Тоби Альтсхеффля, боссы «Баварии» не станут строго судить работу Тухеля по результатам текущего сезона. Специалисту позволят провести предсезонную подготовку и летнюю трансферную кампанию, прежде чем оценивать результаты команды под его наставничеством.