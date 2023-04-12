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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» не будут оценивать работу Тухеля по результатам текущего сезона

12 Апреля 2023 • 03:02 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может рассчитывать на доверие руководства своего клуба.

Специалист был назначен в конце марта, сменив уволенного Юлиана Нагельсманна. Во вторник мюнхенцы потерпели своё первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив на выезде «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала (0:3). Чуть ранее команда под руководством Тухеля успела вылететь из Кубка Германии после поражения от «Фрайбурга» (1:2).

По данным журналиста Тоби Альтсхеффля, боссы «Баварии» не станут строго судить работу Тухеля по результатам текущего сезона. Специалисту позволят провести предсезонную подготовку и летнюю трансферную кампанию, прежде чем оценивать результаты команды под его наставничеством.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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