Гвардиола – тренер с лучшей статистикой в плей-офф Лиги чемпионов среди постоянных участников

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола давно не становился победителем Лиги чемпионов, но стабильно добивается побед в плей-офф.

Команды испанца выиграли 54% матчей в рамках плей-офф самого престижного еврокубка (39 из 72). Как отмечает Opta, именно у Гвардиолы лучший показатель побед среди всех тренеров, проведших не менее 30 игр в плей-офф. Также наставник «Манчестер Сити» является единственным, кому удалось добиться победы более чем в половине матчей на выбывание.

Сегодня в 22:00 по московскому времени начнётся встреча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией», следить за которой можно на портале LiveResult.