Канчельскис оставил прогноз на первый матч «Манчестер Сити» и «Баварии»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился прогнозом на первый матч «Манчестер Сити» и «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Интересная игра. Такое противостояние должно было быть в финале, но жеребьёвка так распределила. Думаю, будет ничья, но голевая. Причём даже не 1:1»,— приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ». По мнению эксперта, оба коллектива достойны друг друга, отметив, что команды Томаса Тухеля, недавно возглавившего «Баварию», всегда показывают достойный футбол.

Напомним, что первый матч «Манчестер Сити» и «Баварии» пройдёт сегодня, 11 апреля, в Англии. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.