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Лига чемпионов

Булыкин: «Теперь «Манчестер Сити» - главный претендент на победу в Лиге чемпионов» эксклюзив

12 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

- Как вам вчерашняя игра между «Баварией» и «Манчестер Сити»?

- Игра уровня финала Лиги чемпионов, но думаю, поведение защитников «Баварии» не объяснит никто. «Манчестер Сити» сделал себе хороший задел на следующую встречу.

- Такой результат в первом матче убил интригу?

- Были случаи, когда клубы отыгрывали более существенную разницу. При своих трибунах все возможно, но мюнхенцам будет очень тяжело. Теперь «Манчестер Сити» - главный претендент на победу в Лиге чемпионов.

- Сейчас никто не сможет остановить Гвардиолу на пути к финалу?

- Вряд ли, команда набрала очень хороший ход. Но это футбол, здесь может случиться что угодно. Могут и не взять Лигу чемпионов, но в целом на сегодняшний день англичане главные фавориты.

- В случае вылета «Баварии» из Лиги чемпионов идею приглашения Тухеля можно назвать провальной?

- Думаю, его взяли не на две недели. За такой короткий промежуток времени невозможно кардинально изменить игру команды. Думаю, его взяли надолго, и руководство думает про следующий сезон, хотя в этом сезоне они еще могут отыграться и пойти дальше в Лиге чемпионов.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Дмитрий Булыкин
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Комментарии (1)
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andi
12 Апреля 2023 в 17:12
Еще бабушка надвое сказала насчет М.С. с ''ушастиком''.
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