Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

- Как вам вчерашняя игра между «Баварией» и «Манчестер Сити»?

- Игра уровня финала Лиги чемпионов, но думаю, поведение защитников «Баварии» не объяснит никто. «Манчестер Сити» сделал себе хороший задел на следующую встречу.

- Такой результат в первом матче убил интригу?

- Были случаи, когда клубы отыгрывали более существенную разницу. При своих трибунах все возможно, но мюнхенцам будет очень тяжело. Теперь «Манчестер Сити» - главный претендент на победу в Лиге чемпионов.

- Сейчас никто не сможет остановить Гвардиолу на пути к финалу?

- Вряд ли, команда набрала очень хороший ход. Но это футбол, здесь может случиться что угодно. Могут и не взять Лигу чемпионов, но в целом на сегодняшний день англичане главные фавориты.

- В случае вылета «Баварии» из Лиги чемпионов идею приглашения Тухеля можно назвать провальной?

- Думаю, его взяли не на две недели. За такой короткий промежуток времени невозможно кардинально изменить игру команды. Думаю, его взяли надолго, и руководство думает про следующий сезон, хотя в этом сезоне они еще могут отыграться и пойти дальше в Лиге чемпионов.

Роберт Иванов