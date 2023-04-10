Гвардиола: «Я определённо хочу выиграть Лигу чемпионов, но этот трофей нужно заслужить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не скрыл своих намерений выиграть Лигу чемпионов. Напомним, специалист в последний раз выигрывал этот турнир во главе каталонской «Барселоны» в 2011 году.

«Я определённо хочу выиграть Лигу чемпионов, но этот трофей нужно заслужить. Люди всегда говорят, что я должен выиграть Лигу чемпионов, но я нахожусь здесь для того, чтобы бороться за победу во всех турнирах, включая внутренние соревнования», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

В четвертьфинале Лиги чемпионов Гвардиоле предстоит встретиться со своей бывшей командой в лице мюнхенской «Баварии». Первый матч состоится завтра на «Этихаде».