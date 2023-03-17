Непомнящий признался, что ждёт победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в Лиге чемпионов-2022/23.

«Я бы очень хотел, чтобы Хосеп Гвардиола привел «Манчестер Сити» к первой в истории победе в Лиге чемпионов. Именно для Гвардиолы. Чтобы он наконец завоевал этот трофей в составе «горожан», — приводит слова Непомнящего портал «Спорт День за Днем».

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния «Манчестер Сити» одолел в 1/8 финала турнира «РБ Лейпциг» (1:1, 7:0).

В четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Гвардиолы сыграют с «Баварией». Первый поединок состоится 11 или 12 апреля.