Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Баварией».

«Никого не назову фаворитом. Фаворита тут нет. Гадать просто бесполезно. Оба клуба сейчас в порядке. У «Сити» висит приличный должок: сколько они уже выиграть не могут Лигу чемпионов. Такие деньги вкладывают, а титул не берут. Как и «ПСЖ». Когда-то это должно произойти, возможно, в этом году.

Жалко, что «Бавария» и «Сити» сходятся на стадии 1/4 финала. Не хотелось бы, чтобы кто-то вылетел. Лучше в полуфинале или финале. Я думаю, что победитель этого матча будет в финале. Так что, скорее всего, играет один из финалистов. Свели «Наполи» и «Милан», две итальянские. Не очень как-то», - сказал Мостовой.

Матч «Манчестер Сити» - «Бавария» начнётся в 22:00.