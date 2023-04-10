Коман: «Против «Манчестер Сити» мы должны защищаться с особой энергией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Напомним, первая игра между командами состоится уже завтра на «Этихад Стэдиум».

«Против «Манчестер Сити» мы должны защищаться с особой энергией. Мы должны сыграть с особой мотивацией и сделать всё возможное ради победы. Пока нам удалось выиграть все свои матчи в Лиге чемпионов, всегда интересно играть против сложных оппонентов. Если мы покажем свой лучший футбол, случится может всё, что угодно. Мы знаем, что нам по силам добыть желаемый результат», – сказал Коман в интервью официальному сайту «Баварии».