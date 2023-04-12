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Альфонсо Дэвис: «Холанн может стать легендой»

12 Апреля 2023 • 13:02 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Он топ-нападающий. И он находится на пути к тому, чтобы стать легендой футбола. Он быстрый, сильный, умный – отличный футболист», - рассказал Дэвис TV2.

«Манчестер Сити» во вторник вечером разгромил «Баварию» со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Холанн записал на свой счёт гол и результативный пас на партнёра. На следующей неделе команды проведут ответный поединок в Мюнхене.   

Всего за «Манчестер Сити» 22-летний Холанн провёл 39 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 6 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Альфонсо Дэвис Эрлинг Холанн
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