Альфонсо Дэвис: «Холанн может стать легендой»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Он топ-нападающий. И он находится на пути к тому, чтобы стать легендой футбола. Он быстрый, сильный, умный – отличный футболист», - рассказал Дэвис TV2.

«Манчестер Сити» во вторник вечером разгромил «Баварию» со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Холанн записал на свой счёт гол и результативный пас на партнёра. На следующей неделе команды проведут ответный поединок в Мюнхене.

Всего за «Манчестер Сити» 22-летний Холанн провёл 39 матчей, в которых забил 45 голов и отдал 6 голевых передач.