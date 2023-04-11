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Тухель: «Канселу не стоит быть чересчур дружелюбным в матче с «Манчестер Сити»

11 Апреля 2023 • 11:25 Комментировать
Манчестер Сити
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Бавария
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Через 9 ч. 6 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от встречи защитника Жоау Канселу со своим бывшим клубом« Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, португалец до сих пор принадлежит «горожанам», а за «Баварию» он выступает на правах аренды.

«Он сыграет против своей бывшей команды, такие ситуации случаются. Надеюсь, он сможет справиться с эмоциями. Жоау не следует быть чересчур мотивированным, но с другой стороны ему также не стоит быть слишком дружелюбным и стеснительным. Я знаю, что ему не терпится сыграть. Канселу отлично знает игровую систему «Манчестер Сити», но я тоже знаю все шаблоны соперника», – сказал Тухель на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель Жоау Канселу
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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