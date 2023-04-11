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Лига чемпионов

Родри забил свой первый гол в Лиге чемпионов

11 Апреля 2023 • 22:50 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

В четвертьфинале плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает мюнхенскую «Баварию», счет в этой игре был открыт к середине первого тайма - отличился Родри Эрнандес. Как оказалось, этот мяч стал для испанского футболиста первым в Лиге чемпионов - ранее в самом престижном клубном турнире европейского футбола он еще не забивал.

Между тем полузащитник выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, а ранее он поиграть у себя на родине за «Вильярреал» и «Атлетико» - мадридский, естественно. 

Следить за событиями встречи четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити» можно по ссылке

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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