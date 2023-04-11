Родри забил свой первый гол в Лиге чемпионов

В четвертьфинале плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает мюнхенскую «Баварию», счет в этой игре был открыт к середине первого тайма - отличился Родри Эрнандес. Как оказалось, этот мяч стал для испанского футболиста первым в Лиге чемпионов - ранее в самом престижном клубном турнире европейского футбола он еще не забивал.

Между тем полузащитник выступает за свой нынешний клуб с 2019 года, а ранее он поиграть у себя на родине за «Вильярреал» и «Атлетико» - мадридский, естественно.

Следить за событиями встречи четвертьфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Сити» можно по ссылке.