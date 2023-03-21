Стало известно, когда «Бавария» и Павар начнут переговоры по новому контракту

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар в скором времени обсудит с клубом новое соглашение.

Действующий договор 26-летнего футболиста истекает по окончании следующего сезона, что привлекает к нему интерес со стороны других клубов. Согласно Goal, руководство «Баварии» и представители француза планируют сесть за стол переговоров после завершения двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Первый поединок «горожан» с мюнхенцами состоится 11 апреля в Англии. Ответная встреча запланирована на 19 апреля.

В 32 матчах текущего сезона Бенжамен Павар отметился шестью голами и одним ассистом.