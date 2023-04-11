Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Алаба: «Буду поддерживать «Баварию» в матче с «Манчестер Сити»

11 Апреля 2023 • 15:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
1 1.65 X 4.10 2 5.70
Через 5 ч. 3 мин.

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признался, что будет поддерживать «Баварию» в сегодняшней игре против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я буду поддерживать «Баварию» в сегодняшнем матче против «Манчестер Сити». Это очевидно, ведь в этой команде я провёл очень важные годы своей карьеры. Посмотрим, что случится. Без сомнений, это будет захватывающее противостояние», – заявил Алаба на пресс-конференции перед матчем «Реала» с «Челси».

Напомним, в составе «Баварии» Алаба за свою карьеру выиграл два титула Лиги чемпионов. Свой третий подобный трофей в карьере австриец взял уже в прошлом сезоне в составе «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.04.23 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бавария Бавария
2.04 3.75 3.55
Видео
11.04.23 в 22:00
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
2.32 3.35 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Апреля
16:55 · Лига чемпионов
Пиоли: «Мы подготовились к матчу с «Наполи» наилучшим образом»
16:36 · Лига чемпионов
Канчельскис оставил прогноз на первый матч «Манчестер Сити» и «Баварии»
15:41 · Лига чемпионов
Пулишич: «Мы хотим расплаты, надеюсь, обыграем «Реал»
15:23 · Лига чемпионов
Сане назвал своё лучшее воспоминание в «Манчестер Сити»
15:17 · Лига чемпионов
Сане: «Бавария» получила самого сложного соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов»
15:11 · Лига чемпионов
Алаба: «Буду поддерживать «Баварию» в матче с «Манчестер Сити»
14:55 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил возвращение Лэмпарда в «Челси»
14:39 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Челси» доставил нам много проблем в прошлом сезоне, мы должны уважать эту команду»
14:35 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Я фанат «Челси», но собираюсь ли я туда возвращаться? Нет»
14:24 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Мы заслужили выиграть Лигу чемпионов в прошлом сезоне, это не было просто везение»
14:02 · Лига чемпионов
Алаба: «Мы знаем, что «Челси» является отличной командой»
13:54 · Лига чемпионов
Алаба: «Мы очень уверены перед завтрашним матчем и хотим победить»
13:46 · Лига чемпионов
Сане: «С нетерпением жду матча с «Манчестер Сити»
13:45 · Лига чемпионов
Булыкин оценил шансы «Баварии» против «Манчестер Сити»
13:41 · Лига чемпионов
«Милан» - «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 12 апреля 2023
Все новости
Рекомендуем