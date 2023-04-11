Алаба: «Буду поддерживать «Баварию» в матче с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признался, что будет поддерживать «Баварию» в сегодняшней игре против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я буду поддерживать «Баварию» в сегодняшнем матче против «Манчестер Сити». Это очевидно, ведь в этой команде я провёл очень важные годы своей карьеры. Посмотрим, что случится. Без сомнений, это будет захватывающее противостояние», – заявил Алаба на пресс-конференции перед матчем «Реала» с «Челси».

Напомним, в составе «Баварии» Алаба за свою карьеру выиграл два титула Лиги чемпионов. Свой третий подобный трофей в карьере австриец взял уже в прошлом сезоне в составе «Реала».