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Сане: «С нетерпением жду матча с «Манчестер Сити»

11 Апреля 2023 • 13:46 Комментировать
Манчестер Сити
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Бавария
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Через 7 ч. 3 мин.

Вингер «Баварии» Лерой Сане поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, немец выступал за «горожан» с 2016 по 2020 год и успел выиграть два титула Английской премьер-лиги.

«С нетерпением жду матча с «Манчестер Сити». Я провёл в этом клубе действительно потрясающее время и завёл много друзей. Я жил в одном доме с Илкаем Гюндоганом. Мы всё ещё являемся хорошими друзьями», – сказал Сане в интервью журналисту Керри Хау.

Против своей бывшей команды также сыграет защитник Жоау Канселу, который покинул «Манчестер Сити» на правах аренды до конца сезона. Помимо всего прочего,  тренер «горожан» Хосеп Гвардиола тренировал «Баварию» с 2013 по 2016 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Лерой Сане
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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