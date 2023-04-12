Спаллетти: «Если Гвардиола неправильно понял моё выражение, мне очень жаль»

В марте главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил «Наполи», назвав эту команду сильнейшей в Европе на данный момент. В ответ Лучано Спаллетти сказал, что не поддастся на эти уловки.

На днях Гвардиола уже не стал говорить о «Наполи», сославшись на чувствительность Спаллетти. Итальянский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Если Гвардиола неправильно понял моё выражение, мне очень жаль. На самом деле я счастлив, что такой тренер, как он, говорит хорошие слова о «Наполи», - сказал Спаллетти журналистам.

В среду «Наполи» проведёт матч Лиги чемпионов против «Милана».