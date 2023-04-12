Киммих: «Сегодня мы увидели, что с «Манчестер Сити» можно играть на равных»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями после неудачи в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мюнхенский коллектив уступил «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:3.

«Мы до конца верили, что сможем переломить ход игры, – рассказывает 28-летний немецкий хавбек в послематчевом интервью. – Сегодня мы увидели, что с «Манчестер Сити» можно играть на равных, эту команду можно обыгрывать. Мы уверены, что способны чего-то добиться в ответном матче», – передаёт Bayern & Germany слова Киммиха.

Ответная встреча «Баварии» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.