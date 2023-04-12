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Киммих: «Сегодня мы увидели, что с «Манчестер Сити» можно играть на равных»

12 Апреля 2023 • 02:21 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями после неудачи в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мюнхенский коллектив уступил «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:3.

«Мы до конца верили, что сможем переломить ход игры, – рассказывает 28-летний немецкий хавбек в послематчевом интервью. – Сегодня мы увидели, что с «Манчестер Сити» можно играть на равных, эту команду можно обыгрывать. Мы уверены, что способны чего-то добиться в ответном матче», – передаёт Bayern & Germany слова Киммиха.

Ответная встреча «Баварии» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Йозуа Киммих
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Комментарии (1)
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Roni06
12 Апреля 2023 в 02:38
Да да)) и проиграли 3-0 )))
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