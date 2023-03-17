Кан: «Манчестер Сити» — топ-команда, но мы — «Бавария»

Легенда мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал попадание немецкого клуба на «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Этого поединка ждут наши болельщики и любители футбола по всему миру. «Манчестер Сити» — абсолютная топ-команда, но мы — «Бавария». Мы должны и будем готовы к такому великому сопернику», — написал лучший игрок ЧМ-2002 в своих социальных сетях.

«Манчестер Сити» и «Бавария» проведут четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов 11 и 19 апреля в Манчестере и Мюнхене соответственно. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии мадридского «Реала» и «Челси».