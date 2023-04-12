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Лига чемпионов

Две звезды «Баварии» поругались после крупного поражения – дошло до удара по лицу

12 Апреля 2023 • 20:07 Комментировать (2)
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Во вторник «Бавария» огорчила армию своих болельщиков, проиграв «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:3 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Как сообщает Bild, после игры в раздевалке произошла стычка между Садио Мане и Лероем Сане.

Конфликт между звёздными вингерами начался ещё на футбольном поле, когда у них возникли разногласия в одном из игровых моментов.  В раздевалке страсти накалились ещё сильнее – по данным источника, Мане нанёс Сане удар по лицу. В ситуацию пришлось вмешаться другим футболистам «Баварии» - они разняли конфликтующих.

На следующей неделе «Бавария» примет «Манчестер Сити» на своём поле и постарается отыграться.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Лерой Сане
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Комментарии (2)
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NOBODY
12 Апреля 2023 в 20:37
фигово, что ж...значит, там дело не просто в Упамекано....Вот эта смена тренеров, напряженные отношения в раздевалке...не пройти дальше Баварии, жаль,..
dc50
12 Апреля 2023 в 20:14
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