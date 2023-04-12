Две звезды «Баварии» поругались после крупного поражения – дошло до удара по лицу

Во вторник «Бавария» огорчила армию своих болельщиков, проиграв «Манчестер Сити» на выезде со счётом 0:3 в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Как сообщает Bild, после игры в раздевалке произошла стычка между Садио Мане и Лероем Сане.

Конфликт между звёздными вингерами начался ещё на футбольном поле, когда у них возникли разногласия в одном из игровых моментов. В раздевалке страсти накалились ещё сильнее – по данным источника, Мане нанёс Сане удар по лицу. В ситуацию пришлось вмешаться другим футболистам «Баварии» - они разняли конфликтующих.

На следующей неделе «Бавария» примет «Манчестер Сити» на своём поле и постарается отыграться.